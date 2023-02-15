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"Індекс Біг Мака" показав, що гривня в топ-5 недооцінених валют

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"Індекс Біг Мака" показав, що гривня в топ-5 недооцінених валют - фото 1

Долар в Україні "має" коштувати близько 17,16 грн, а сама гривня недооцінена на 53,5%, згідно з так званим індексом Біг Мака.

Про це повідомило видання The Economist у дослідженні "Недооціненість національних валют".

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Розрахували "реальний" курс долара так: на момент проведення дослідження у США бургер "Біг Мак" коштував $5,36, тоді як в Україні – 92 грн. Якщо поділити 69 на 5,81, вийде 17,16.

Саме такою, на думку аналітиків, є "справедлива" ціна американської валюти в Україні. У січні 2023 року гривня, за оцінкою аналітиків, стала четвертою у списку недооцінених валют світу.

Отже, перші три місця посіли:

  • єгипетський фунт (недооцінений на 65,6%)
  • індонезійська рупія (56,1%)
  • тайванський долар (53,9%)
'Індекс Біг Мака' показав, що гривня в топ-5 недооцінених валют - фото 519846

Також "індекс Біг Мака" показує і переоцінені валюти. Їх у січні 2023 року виявилося п'ять (роком раніше було дві). Це:

  • швейцарський франк (переоцінений на 35,4%)
  • уругвайське песо (27,8%)
  • норвезька крона (22,9%)
  • шведська крона (4,8%)
  • датська крона (0,9%)

The Economist розраховує "індекс Біг Мака" двічі на рік, проте не зміг включити гривню до липневого оновлення рейтингу, оскільки на той момент не працював McDonald's. У січні 2022 року гривня, за підрахунками аналітиків, була недооцінена на 58,1% і посідала шосте місце у списку недооцінених валют світу.

У дослідженні, яке проводиться з 1986 року, оцінюється вартість бургера "Біг Мак", який продається в популярній мережі фаст-фудів "МакДоналдс". The Economist порівнює вартість бургерів у всіх країнах світу з його вартістю в США.

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