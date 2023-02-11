Гурт Limp Bizkit випустив кліп з діпфейками Зеленського та путіна– дивіться крінжове відео

Гурт у 2015 році зайняв проросійську позицію.Також у кліпі показали Сі Цзіньпіна, Кіма Чен Ина, Джо Байдена і Тома Круза. Гурт ще у 2015 році зайняв пропутінську позицію.

Відеокліп опублікували Limp Bizkit на своєму каналі у Youtube.

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Замість облич учасників гурту за допомогою технології deepfake з’явилися образи президента країни-агресорки володимира путіна, президента США Джо Байдена, президента України Володимира Зеленського, президента Китаю Сі Цзіньпіна та північнокорейського диктатора Кім Чен Ина і навіть актора Тома Круза.

Режисерами відео стали фронтмен Limp Bizkit Фред Дарст і Марк Класфельд.

На відео путін, Байден, Зеленський, Цзіньпін і Чен Ин виступають у гаражі для голлівудської зірки Тома Круза, поки він смажить хот-доги.

Ми не можемо змінити минуле, але можемо почати сьогодні й зробити краще завтра, Ми маємо бути в одній команді, в бісовій одній команді. Якщо ні, то ми – ніщо, ніщо, – співає фронтмен Фред Дьорст, який грає у кліпі путіна.

У 2015 році гурт виступав у російському воронежі, де Дьорст підняв та розгорнув плакат фаната з написом "Крим=росія". СБУ заборонила йому в’їзд в Україну на 5 років. Також Дьорс підтримав окупацію Криму та заявляв, що хоче туди переїхати, щоб стати "частиною великого майбутнього Криму та росії".

Дивіться кліп Limp Bizkit:

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