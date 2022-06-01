Іменну ручку Джо Байдена пустили з молотка на благодійному аукціоні в Україні

Державний концерн "Укроборонпром" продав на аукціоні іменну ручку президента США Джо Байдена. Отримані кошти будуть направлені на закупівлю пікапів для новоствореного 47 батальйону ЗСУ.

Так, в "Укроборонпромі" розповіли, що у 2017 році тодішній віцепрезидент США Джо Байден особисто подарував свою іменну ручку директору концерну Юрію Гусєву. Тепер же на благодійному аукціоні за неї вдалося отримати 600 тисяч гривень.

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Лот був виставлений на продаж за допомогою сервісу "Прозорро". Придбав ручку Олександр Любашевський.

Якщо з якихось причин переможець аукціону відмовиться заплатити запропоновану раніше суму – право викупити ручку перейде до наступного учасника, – додали в "Укроборонпромі".

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