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У Мінцифрі нагадали, як не наражати себе на небезпеку під час зйомки окупантів для єВорог
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Усі ми разом можемо допомогти ЗСУ ефективно знищувати російських солдатів на наших землях за допомогою сервісу єВорог. Однак слід памятати про критично важливі правила безпеки, коли фіксуєте на камеру окупантів чи їхню техніку.
Щодня фахівці отримують сотні заявок про переміщення окупантів у чат-боті єВорог та оперативно передають їх ЗСУ. Так, кожен, хто долучився до цієї справи, наближає нашу перемогу. І у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України опублікували перелік важливих правила безпеки народної розвідки. У жодному разі не нехтуйте ними, коли повідомляєте про окупантів у чат-бот єВорог.
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"єВорог" – це чат-бот, за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупантів та/або ворожої техніки. Основна його перевага – авторизація через Дію. Завдяки цьому диверсанти не можуть спамити фейковими фото чи відео, а військові отримують правдиву інформацію.
Правила безпеки під час фіксації ворогів для єВорог
- Не наближайтеся до окупантів чи ворожої техніки навмисно, щоб їх сфотографувати.
- Знімайте фото та відео непомітно, особливо якщо окупанти розташовані близько. Налаштуйте телефон так, щоб відкрити камеру можна було в один клік, тримаючи смартфон з опущеними додолу руками.
- Щойно надішлете кадри в чат-бот — видаляйте їх зі смартфона задля вашої безпеки. Зараз вороги на окупованих територіях можуть перевірити ваш гаджет, тому краще нічого таємного там не зберігати.
- Не виставляйте кадри з геолокацією та переміщенням ворогів у соцмережі. Доки ви стежите за ними, вони можуть відстежувати й вас.
- Не обговорюйте в телефонних розмовах із рідними та близькими місце розташування окупантів. Особливо якщо ви перебуваєте на окупованій території. Це може бути небезпечно для вас.
- Використовуйте тільки чат-бот від Мінцифри. Жодні інші чат-боти, сайти, та сервіси не мають нічого спільного з єВорогом.
Щоб не натрапити на шахраїв, пам'ятайте: у чат-бот можна перейти з головного екрана застосунку Дія або ж за посиланням у Telegram.
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