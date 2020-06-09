Блогер показав на відео, як зарядити Tesla під час руху

Блогер показав, як можна зарядити електромобіль Tesla Model 3 під час руху. Виявилося, що запропонований метод дуже непростий і вимагає серйозної підготовки.

Обмежений запас ходу на одному заряді батареї – головна проблема електричних авто, в тому числі і Tesla Model 3. Повністю заряджений автомобіль американської компанії в найбільш "далекобійній" модифікації здатний долати до 520 км. Але і цього може виявитися недостатньо.

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Блогер ItsYeBoi вирішив впоратися з цією проблемою за допомогою причепа, оснащеного сонячними батареями. Але така конструкція додатково підвищує витрату енергії за рахунок більшої маси. Аеродинаміка також страждає, що негативно відбивається на залишку запасу ходу.

Крім того, сонячні батареї, які заряджаються під час руху, не можуть в цей момент віддавати енергію в батарею Tesla – електромобіль просто захищений від таких операцій. Тому для зарядки необхідно зупинитися, що робить процес дуже довгим. Особливо з урахуванням того, що сонячні панелі працюють не дуже ефективно і накопичують невелику кількість енергії.

Проте, в конструкцію і програмне забезпечення Tesla можна внести певні зміни, щоб "дозволити" машині заряджатися без вимушених зупинок. Але це призведе до втрати гарантії.

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