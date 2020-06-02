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Tesla на автопілоті в'їхала у вантажівку: відео моменту зіткнення

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Tesla на автопілоті в'їхала у вантажівку: відео моменту зіткнення - фото 1

Електрокар Tesla Model 3, який рухався з включеним автопілотом, врізався у перевернуту фуру на трасі у Тайвані. Дивіться на відео з камер відеонагляду, як все було.

Водій Tesla пояснив, що їхав з включеною функцією напівавтоматичного управління Autopilot зі швидкістю близько 110 км на годину. За його словами, електроніка не відреагувала на перешкоду на дорозі, тому він сам натиснув на педаль гальма, але було вже пізно.

І ще: Дика швидкість: дорожні камери зафіксували антирекорд порушення швидкісного режиму

Сила удару була настільки великою, що електрокар буквально прорізав діру в вантажівці і відкинув її вперед.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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