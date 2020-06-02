Tesla на автопілоті в'їхала у вантажівку: відео моменту зіткнення

Електрокар Tesla Model 3, який рухався з включеним автопілотом, врізався у перевернуту фуру на трасі у Тайвані. Дивіться на відео з камер відеонагляду, як все було.

Водій Tesla пояснив, що їхав з включеною функцією напівавтоматичного управління Autopilot зі швидкістю близько 110 км на годину. За його словами, електроніка не відреагувала на перешкоду на дорозі, тому він сам натиснув на педаль гальма, але було вже пізно.

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Сила удару була настільки великою, що електрокар буквально прорізав діру в вантажівці і відкинув її вперед.



Tesla Model 3 plows info overturned truck on highway. I’m sure the driver was paying complete attention to the road and wasn’t relying on autopilot because he was told the car could drive itself....$TSLAQ pic.twitter.com/cHjueqH0j4 — Fred Lambert is never getting his Roadster (@jsin86524368) June 1, 2020

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