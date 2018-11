Ілон Маск заявив, що готовий переїхати на Марс

Ілон Маск раніше вже говорив, що збирається одним із перших колонізувати Марс. Але наскільки серйозним був підприємець у цих висловлюваннях?

Відповісти на це питання може його нещодавнє інтерв'ю для документального циклу Axios on HBO. У ньому Маск заявив, що з 70-відсотковою ймовірністю переїде жити на Марс. Причому, у цьому випадку мова йде про переїзд на постійній основі, а не про політ туди й назад.

За словами Маска, низка досягнень останнього часу робить цю затію реальною для втілення. Можна з великою часткою впевненості говорити, що ці досягнення пов'язані з ракетною системою для подорожей по всій Сонячній системі від SpaceX, яку зараз розробляють.

Раніше глава SpaceX обіцяв відносно доступні перельоти на Марс і формування самодостатньої цивілізації за 40-100 років. У свіжому інтерв'ю він дав ясно зрозуміти, що подорож на Марс – це зовсім не зручна можливість втекти для багатих людей. Бізнесмен провів паралель з першою експедицією Шеклтона в Антарктиду, щоб підкреслити ризикованість подорожі.

За словами Маска, вдало діставшись до Марса, колонізаторам доведеться присвятити весь свій час будівництву бази та постійній боротьбі за виживання у цих неймовірно суворих умовах. Маск також попередив, що не варто тішити себе ілюзіями і думати про те, що в будь-який момент можна буде повернутися на Землю. Сама по собі можливість повернення на Землю здається досить імовірною, але поки що це і близько не реальність. Характеризуючи місію на Марс, Маск провів аналогію зі сходженням на Еверест, назвавши її великим викликом для кожного охочого.

Залишається згадати, що раніше Маск пропонував скинути на Марс термоядерні бомби, щоб швидше зробити його придатним для життя.

Для цього шоу HBO, що складається з чотирьох епізодів, журналісти Axios інтерв'ювали трьох великих людей сучасності. Крім Маска у створенні шоу брали участь євангеліст Франклін Грем і засновник Microsoft Білл Гейтс. Шоу є на HBO NOW, HBO GO, HBO On Demand і потокових платформах партнерів.

