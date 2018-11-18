SpaceX не буде оновлювати другий ступінь Falcon-9

Ілон Маск повідомив, що компанія має намір зосередитися на проекті системи Big Falcon Rocket.

Компанія SpaceX відмовилася від ідеї доопрацювання другого ступеня ракети-носія Falcon-9 для її повторного використання. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив глава компанії Ілон Маск.

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"До речі, SpaceX більше не планує модернізацію другого ступеня Falcon-9 для повторного використання. Замість цього прискорити з BFR. Новий дизайн дуже вражає!" – написав Маск.

Btw, SpaceX is no longer planning to upgrade Falcon 9 second stage for reusability. Accelerating BFR instead. New design is very exciting! Delightfully counter-intuitive. — Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2018

При цьому в квітні глава SpaceX заявив, що компанія спробує зберегти другий ступінь ракети-носія після космічного старту і планує зробити це за допомогою гігантського повітряної кулі.

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