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SpaceX не буде оновлювати другий ступінь Falcon-9

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SpaceX - фото 1
SpaceX / nasaspaceflight

Ілон Маск повідомив, що компанія має намір зосередитися на проекті системи Big Falcon Rocket.

Компанія SpaceX відмовилася від ідеї доопрацювання другого ступеня ракети-носія Falcon-9 для її повторного використання. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив глава компанії Ілон Маск.

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"До речі, SpaceX більше не планує модернізацію другого ступеня Falcon-9 для повторного використання. Замість цього прискорити з BFR. Новий дизайн дуже вражає!" – написав Маск.

При цьому в квітні глава SpaceX заявив, що компанія спробує зберегти другий ступінь ракети-носія після космічного старту і планує зробити це за допомогою гігантського повітряної кулі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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