Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019 Ломаченко – Педраса

Ілон Маск запевняє, що ніхто не вичитує його Twitter

  • 22
Ілон Маск - фото 1
Ілон Маск / itechua

Засновник Tesla спростував повідомлення про те, що його записи у блозі перед публікацією перевіряє Комісія з цінних паперів і бірж. За словами Маска, ніхто не читає його твіти до того, як він натисне кнопку відправити.

Проблеми у Маска почалися у серпні цього року, коли генеральний директор Tesla оголосив в Twitter, що він хотів зробити свою компанію з виробництва електромобілів приватною і що він отримав фінансування з суверенного фонду добробуту Саудівської Аравії.

І ще: Маск пообіцяв керівнику NASA не курити марихуану на публіці

Оголошення викликало різке зростання курсу акцій Tesla. Коли стало ясно, що Маск не уклав угоду, комісія SEC прискорила розслідування і швидко подала позов про шахрайство з цінними паперами проти Маска через твіти.

Ілон Маск запевняє, що ніхто не вичитує його Twitter - фото 294336

Два дні потому Маск досяг угоди з агентством, яке зажадало від нього сплати штрафу у розмірі 20 мільйонів доларів, відставки з поста голови Tesla, призначення двох нових незалежних директорів у раду директорів і встановлення контролю за його публічними повідомленнями про компанію, включаючи його твіти.

Я не поважаю ні саму комісію SEC, ні її рішення. Я однозначно проти цього. Але оскільки поважаю судову систему США – підкоряюся рішенням суду, – сказав Маск в інтерв'ю.

Як заявив сам Ілон – "Перша поправка все ж гарантує мені свободу слова".

Читайте також: Ілон Маск заявив, що готовий переїхати на Марс

Джерело: theverge
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 30 листопада, 21:05
  • 2036
Енциклопедія їжі: як смачно і правильно приготувати домашнє вино
  • 08 грудня, 16:22
  • 208
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 878825
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Події Ілон Маск