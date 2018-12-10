Ілон Маск запевняє, що ніхто не вичитує його Twitter

Засновник Tesla спростував повідомлення про те, що його записи у блозі перед публікацією перевіряє Комісія з цінних паперів і бірж. За словами Маска, ніхто не читає його твіти до того, як він натисне кнопку відправити.

Проблеми у Маска почалися у серпні цього року, коли генеральний директор Tesla оголосив в Twitter, що він хотів зробити свою компанію з виробництва електромобілів приватною і що він отримав фінансування з суверенного фонду добробуту Саудівської Аравії.

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Оголошення викликало різке зростання курсу акцій Tesla. Коли стало ясно, що Маск не уклав угоду, комісія SEC прискорила розслідування і швидко подала позов про шахрайство з цінними паперами проти Маска через твіти.

Два дні потому Маск досяг угоди з агентством, яке зажадало від нього сплати штрафу у розмірі 20 мільйонів доларів, відставки з поста голови Tesla, призначення двох нових незалежних директорів у раду директорів і встановлення контролю за його публічними повідомленнями про компанію, включаючи його твіти.

Я не поважаю ні саму комісію SEC, ні її рішення. Я однозначно проти цього. Але оскільки поважаю судову систему США – підкоряюся рішенням суду, – сказав Маск в інтерв'ю.

Як заявив сам Ілон – "Перша поправка все ж гарантує мені свободу слова".

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