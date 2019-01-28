Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Фото Ілона Маска зі зброєю стало мемом

  • 70
Нове фото Маска зі зброєю перетворилось у мем - фото 1
Нове фото Маска зі зброєю перетворилось у мем / Getty Images

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск знову нагадав про себе новим фото, яке одразу ж перетворилось у мем.

47-річний інженер та підприємець Ілон Маск ніколи не страждав від браку почуття гумору та креативності. І профіль мільярдера у соцмережі Twitter, єдиній платформі, де він ще досі активний, це підтверджує. Тому не дивно, що за генієм стежать понад 24 млн користувачів.

І ще: Ілон Маск запропонував побудувати тунель в Австралії

Нещодавно Ілон вирішив вкотре порозважатись та поділився фото зі зброєю, яке за лічені зібрало понад 400 тисяч вподобань, 86 тисяч ретвітів та 14 тисяч коментарів.

Підприємець сам спровокував підписників створювати з ним меми, і ось що з цього вийшло:

Читайте також: Маск показав готовий експериментальний космічний корабель SpaceX Starship

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 419
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2035
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1161907
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз