Фото Ілона Маска зі зброєю стало мемом

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск знову нагадав про себе новим фото, яке одразу ж перетворилось у мем.

47-річний інженер та підприємець Ілон Маск ніколи не страждав від браку почуття гумору та креативності. І профіль мільярдера у соцмережі Twitter, єдиній платформі, де він ще досі активний, це підтверджує. Тому не дивно, що за генієм стежать понад 24 млн користувачів.

І ще: Ілон Маск запропонував побудувати тунель в Австралії

Нещодавно Ілон вирішив вкотре порозважатись та поділився фото зі зброєю, яке за лічені зібрало понад 400 тисяч вподобань, 86 тисяч ретвітів та 14 тисяч коментарів.

Підприємець сам спровокував підписників створювати з ним меми, і ось що з цього вийшло:

OMG he is totally on Hank Scorpio mode! pic.twitter.com/3v3pSebasG — Everyday Astronaut (@Erdayastronaut) 27 січня 2019 р.

Читайте також: Маск показав готовий експериментальний космічний корабель SpaceX Starship