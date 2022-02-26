Ілон Маск відреагував на погрози від Роскосмосу через санкції США

Глава SpaceX Ілон Маск прокоментував погрози директора "Роскосмосу" до Байдена. Американський мільярдер одним зображенням показав, що сенсу таке залякування зовсім не має.

Знаменитий інженер та мільярдер Ілон Маск гостро відреагував на повідомлення гендиректора "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна про те, що РФ відмовиться від допомоги коригування орбіти Міжнародної космічної станції через пакет санкцій від США, пише Радіо MAXIMUM.

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Відповідні погрози з'явились на Twitter-сторінці Рогозіна.

"Може, президент Байден не в темі, так поясніть йому, що корекція орбіти станції, її ухиляння від небезпечних зближень з космічним сміттям, яким ваші талановиті бізнесмени загадили навколоземну орбіту, відбувається винятково двигунами російський вантажних кораблів "Прогрес МС". Якщо заблокуєте співпрацю з нами, хто врятує МКС від некерованого сходу з орбіти та падіння на території США чи Європи", – написав керівник "Роскосмосу".

Однак він точно не очікував, що до нього у коментарі прийде Ілон Маск з одним красномовним зображенням з логотипом "SpaceX". Це доволі прозоро натякає, що відповідні погрози ніяк не вдарять по світовій космічній діяльності.

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