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Мей Маск підтримала Україну зворушливим постом в інстаграмі

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Мей Маск підтримала Україну - фото 1
Мей Маск підтримала Україну

І поки низка українських блогерів-мільйонників публікує емодзі з прапором України, справжні опініонмейкери висловлюють підтримку нашій країні у ці непрості часи. Долучилася до них мама мільярдера та винахідника Ілона Маска, Мей Маск.

На своїй сторінці в інстаграмі Мей Маск висловилася про ситуацію в Україні. І хоч її публікація лаконічна, вона дуже цінна для нас у ці непрості часи!

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Україна! Світ дивиться. Мої думки з усіма чудовими людьми, яких я зустріла у Києві. Надіюся, ви знайдете безпечне місце, – написала вона.

Публікацію вона супроводила світлинами з візиту столиці України. Маємо надію, що уже скоро вона матиме можливість знову завітати до нашої країни у мирний час. Тож наша задача – підтримувати зараз максимально армію, зберігати спокій, а також турбуватися про тих, хто поруч.

У коментарях під публікацією Мей Маск користувачі залишили багато слів подяки і підтримки. Також її підписники засмучені тим, що відбувається в Україні:

  • "Я не можу повірити в те, що відбувається! Моє серце розбите";
  • "Дякую величезне за вашу підтримку. Нам усім це потрібно зараз. Ситуація дійсно, наче у страшному сні";
  • "Дякую, Мей";
  • "Дуже ціную вашу підтримку";
  • "Ми також надіємося на краще";
  • "Я з України. Молімося за Україну".

Раніше до українців звернувся фронтмен Океану Ельзи Святослав Вакарчук. Він закликав усіх своїх читачів не піддаватися паніці.

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