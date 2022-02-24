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Мей Маск підтримала Україну зворушливим постом в інстаграмі
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І поки низка українських блогерів-мільйонників публікує емодзі з прапором України, справжні опініонмейкери висловлюють підтримку нашій країні у ці непрості часи. Долучилася до них мама мільярдера та винахідника Ілона Маска, Мей Маск.
На своїй сторінці в інстаграмі Мей Маск висловилася про ситуацію в Україні. І хоч її публікація лаконічна, вона дуже цінна для нас у ці непрості часи!
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Україна! Світ дивиться. Мої думки з усіма чудовими людьми, яких я зустріла у Києві. Надіюся, ви знайдете безпечне місце, – написала вона.
Публікацію вона супроводила світлинами з візиту столиці України. Маємо надію, що уже скоро вона матиме можливість знову завітати до нашої країни у мирний час. Тож наша задача – підтримувати зараз максимально армію, зберігати спокій, а також турбуватися про тих, хто поруч.
У коментарях під публікацією Мей Маск користувачі залишили багато слів подяки і підтримки. Також її підписники засмучені тим, що відбувається в Україні:
- "Я не можу повірити в те, що відбувається! Моє серце розбите";
- "Дякую величезне за вашу підтримку. Нам усім це потрібно зараз. Ситуація дійсно, наче у страшному сні";
- "Дякую, Мей";
- "Дуже ціную вашу підтримку";
- "Ми також надіємося на краще";
- "Я з України. Молімося за Україну".
Раніше до українців звернувся фронтмен Океану Ельзи Святослав Вакарчук. Він закликав усіх своїх читачів не піддаватися паніці.
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