"За SWIFT вгризаємося зубами", – Кулеба про майбутні санкції проти Росії

Дмитро Кулеба наголосив на тому, що сьогодні ЄС запровадить нові санкції проти Росії, яка напала на Україну. Також він підкреслив, що українська сторона буквально "вгризатиметься за SWIFT зубами".

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці. Міністр закордонних справ України наголошує на тому, що надзвичайно важливо посилювати санкції проти Росії.

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"Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту. Разом з Офісом Генерального прокурора збираємо ці та інші матеріали, які невідкладно передамо до Гааги. Відповідальність неминуча", – наголосив він.

Міністр додав, що світ підтримує Україну. Міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися. До неї станом на вчора входило 58 країн і 6 міжнародних організацій. Зараз же ця кількість зросла: 73 країни та 9 організацій.

Рада Європи сьогодні ухвалила революційне для себе рішення – спільний комітет Ради Європи, що об'єднує керівництво ПАРЄ, представників держав-членів і генерального секретаря організації, рекомендує застосовувати щодо Росії процедуру, що веде до її виключення з РЄ.

Також він нині провів розмови з главами МЗС Індії, Японії та США. Крім того, він візьме участь онлайн у засіданні Ради МЗС Євросоюзу. На ньому й будуть затверджуватися санкції.

"Президент України Володимир Зеленський, я як міністр закордонних справ, вся дипломатична система працює нон-стоп щоб забезпечувати щоденний повномасштабний наступ на РФ на дипломатичному фронті. Ми не зупинимося та не здамося", – підкреслив Кулеба.

Раніше ми розповідали, що Сергій Притула різко звернувся до зірок російського шоубізнесу. У відеозверненні шоумен закликав не писати сумних постів, а виходити на вулиці та протистояти режиму, який і напав на Україну!

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