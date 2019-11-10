Ілон Маск розповів про створення колонії на Марсі

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск на своїй сторінці в Twitter розповів, що потрібно для колонізації Марса.

SpaceX треба буде побудувати і запустити майже 1000 космічних кораблів протягом 20 років.

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За його словами, для будівництва поселення, яке зможе самостійно функціонувати на Марсі, знадобиться майже тисяча кораблів Starship і не менше трьох мільйонів ресурсів і обладнання. Кожен запуск обійдеться SpaceX приблизно у два мільйони доларів.

Маск зазначив, що Земля і Марс зближуються на відстань, достатню для польотів, раз на два роки. Тому на доставку вантажів піде приблизно 20 років.

Колонізація Марса

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