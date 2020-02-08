Ілон Маск розповів, коли в усьому світі з'явиться безкоштовний інтернет

SpaceX, приватна компанія Ілона Маска, що спеціалізується в галузі космічних технологій, планує виділити свою інтернет-ініціативу Starlink і залучити бізнес-аудиторію.

"Starlink – це той самий вид бізнесу, який ми можемо розвивати і оприлюднити", – йдеться в звіті SpaceX COO Гвін Шотвел. "Ця конкретна частина є елементом бізнесу, який ми, ймовірно, будемо розкручувати і оприлюднимо".

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Вже на початку літа Starlink працює над тим, щоб пропонувати інтернет-послуги своїм клієнтам через супутники, що розташовані на орбіті в космосі. В кінці минулого року Маск сказав, що йому вдалося успішно відправити твіт через з'єднання Starlink. Публічна пропозиція для Starlink надала б шанс володіти акціями в частині зростаючого космічного бізнесу.

Астрономи, проте, висловили стурбованість тим, що супутники Starlink можуть завдати шкоди в космосі, і що вони вже порушили астрономічні зображення.

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