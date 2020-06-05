Ілон Маск розповів, чому вибухнув останній прототип Starship

Наприкінці травня компанія SpaceX організувала черговий запуск прототипу космічного корабля Starship. який завершився видовищним вибухом і повним знищенням апарату вже через кілька секунд після старту.

Нещодавно глава компанії Ілон Маск прокоментував інцидент і відповів на питання журналістів про причини аварії. Чергова невдача на приватному космодромі у Бока-Чіка (штат Техас), на думку Маска, пов'язана не з двигуном, як передбачалося раніше.

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Причиною вибуху імовірно стала несправність вузла, що з'єднує ракету з системами наземного обслуговування. За словами засновника SpaceX, до настільки серйозних наслідків привів недостатній контроль за роботою механізмів роз'єднання, що відповідають за швидке розчеплення носія з платформою.

Elon Musk, leaving the KSC press site just now, said of yesterday's Starship test in Boca Chica Texas: "Unfortunately what we thought was going to be a minor test of a quick disconnect ended up being a big problem," referring to the explosion. pic.twitter.com/dqnQv1lqBV — Joey Roulette (@joroulette) May 31, 2020

За версією інженерів компанії, у процесі контрольованого відкачування палива з ракети в підземний резервуар рідкий метан почав розпорошуватися на всі боки і миттєво спалахнув. У результаті четвертий за рахунком прототип перспективного космічного корабля вибухнув і не підлягає відновленню, хоча до цього встиг пережити 13 різних випробувань.

У подальших планах SpaceX – побудова фінальної версії Starship і його позиціонування як флагмана компанії. Вантажопідйомність корабля становить близько 100 тонн, а в разі успішного проходження випробувань на навколоземній орбіті амбітний мільярдер має намір відправити космічний корабель до Марса.

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