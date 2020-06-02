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Скільки Ілону Маску вдалося заробити завдяки своїй дитячій мрії?

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Щасливий Ілон Маск не лише мрію здійснив, а й грошей заробив - фото 1
Щасливий Ілон Маск не лише мрію здійснив, а й грошей заробив / gettyimages

На вихідних Ілон Маск нарешті здійснив одну зі своїх дитячих мрій: він запустив астронавтів у космос. Мрія мрією, а на ній винахіднику вдалося ще й добряче заробити.

Плани генерального директора SpaceX і Tesla з запуску американських астронавтів у космос, нарешті, реалізувалися. А разом із цим Маск зумів заробити понад $ 770 мільйонів.

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Річ у тім, що він отримав право викупити 1,68 млн акцій компанії за ціною 350 доларів за кожну. Отримання такої премії пов'язане з тим, що за пів року Tesla досягла ринкової капіталізації вище 100 мільярдів доларів.

Оскільки акції на момент продажу, у четвер, коштували понад 800 доларів за штуку, глава компанії Tesla автоматично заробив понад $ 770 млн. Перед тим, як акції продати, Маску потрібно володіти ними не менше п'яти років. Маск вже володіє 20,8% акцій Tesla. На момент закриття торгів у п'ятницю вартість цієї частини досягла 32,3 мільярда доларів.

1,7 мільйона акцій – це тільки перший з 12 можливих траншів, які Ілон Маск може в результаті отримати. Всього він має право розраховувати на 20,3 мільйона акцій. Це може потенційно зробити його найбагатшою людиною у світі або, якщо він побажає, у цілій Сонячній системі.

Нагадаємо, що 31 травня космічний корабель Crew Dragon з астронавтами NASA Робертом Бенкеном і Дагом Херлі успішно пристикувався до борту Міжнародної космічної станції. Це – перший тестовий політ пасажирської версії приватного корабля компанії SpaceX Ілона Маска.

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Джерело: CNN
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