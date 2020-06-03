У SpaxeX розповіли, чим особливі скафандри членів екіпажу Crew Dragon

SpaceX випустили ролик про скафандри, в яких члени екіпажу Crew Dragon вирушили на Міжнародну космічну станцію. Менеджер з екіпірування Кріс Трігг докладно розповідає, як створювалися костюми для астронавтів.

Як ми можемо дізнатися з відео, головне завдання при проєктуванні полягала в тому, щоб скафандри були зручними і простими у використанні, адже вони є невід'ємною частиною корабля.

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Тому костюми обладнані системою обігріву й охолодження, а також мають вбудовані мікрофони. До того ж рукавички астронавтів максимально пристосовані для умов польоту: наприклад, у них зручно користуватися тачскріном.

Кожен скафандр був підлаштований під індивідуальні особливості членів екіпажу. "Я вважаю, що це не просто захисна оболонка або частина механізму, а така ж особиста річ, як зубна щітка або гребінець", – говорить Трігг.

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