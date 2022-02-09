На фото показали, як астронавти NASA тренуються під водою

У астронавтів NASA триває підготовка до майбутньої місії "Артеміда", яка має повернути людей на поверхню Місяця. Тренування проходять у надглибокому техаському басейні.

Глибина "Лабораторії нейтральної плавучості" становить близько 12 метрів, що дозволяє астронавтам тренуватися в середовищі, яке схоже на поверхню супутника Землі, пише NASA.

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Під час випробувань дайвери вимкнули світло у басейні, а навколо повісили чорні штори, щоб мінімізувати відображення. Астронавти могли скористатися лише сильним підводним ліхтарем.

Проходиться тренування у таких умовах, бо цього ж разу астронавти досліджуватимуть південний полюс Місяця, який є затемненою областю супутника. Учені переконані, що у цій частині може бути розташований водяний лід.

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