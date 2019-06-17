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Ілон Маск повідомив про видалення сторінки у Twitter

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Ілон Маск - фото 1
Ілон Маск / tabloid.informator

Глава SpaceX і Tesla Ілон Маск повідомив про видалення свого облікового запису у Twitter. Про це в понеділок, 17 червня, він написав на своїй сторінці.

Так, Ілон Маск перейменував свій профіль в Twitter на Daddy DotCom і повідомив про його видалення. "Тільки що видалив свій Twitter-акаунт", – йдеться в повідомленні.

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Twitter дозволяє деактивувати обліковий запис користувача, після чого сторінка стане недоступна для перегляду. Соцмережа надає 30 днів для відновлення профілю.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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