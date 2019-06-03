Ілон Маск назвав вартість майбутнього пікапа Tesla

Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що автогігант випустить свій електрифікований пікап, який буде коштувати доволі доступно.

"Ми не хочемо, щоб він був дійсно дорогим. Я думаю, що вартість повинна починатися з менш ніж 50 тисяч доларів – тобто повинна бути максимальна початкова ціна 49 тисяч доларів. В ідеалі – менше. Він просто не може бути недоступним. Будуть версії вантажівки, які будуть дорожчі, але ви повинні мати можливість отримати дійсно відмінну вантажівку за 49 тисяч доларів", – підкреслив глава Tesla.

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Якщо заявлена ​​ціна не підвищиться до моменту виходу машини на ринок, вантажівка Tesla залишить далеко позаду найближчих конкурентів, наприклад, автомобіль Rivian r1t. Хоча пікап повинні представити вже в поточному році, про його вигляд залишається тільки здогадуватися.

"Це повинно бути неймовірно функціонально з точки зору дизайну, і виглядати він повинен приголомшливо – але він не буде схожий на звичайні пікапи. Він буде виглядати як ніби з науково-фантастичних фільмів", – заявив Маск.

Представити пікап Tesla повинні вже цього літа, а купити його можна буде, швидше за все, у 2020 році.

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