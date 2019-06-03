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Ілон Маск назвав вартість майбутнього пікапа Tesla
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Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що автогігант випустить свій електрифікований пікап, який буде коштувати доволі доступно.
"Ми не хочемо, щоб він був дійсно дорогим. Я думаю, що вартість повинна починатися з менш ніж 50 тисяч доларів – тобто повинна бути максимальна початкова ціна 49 тисяч доларів. В ідеалі – менше. Він просто не може бути недоступним. Будуть версії вантажівки, які будуть дорожчі, але ви повинні мати можливість отримати дійсно відмінну вантажівку за 49 тисяч доларів", – підкреслив глава Tesla.
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Якщо заявлена ціна не підвищиться до моменту виходу машини на ринок, вантажівка Tesla залишить далеко позаду найближчих конкурентів, наприклад, автомобіль Rivian r1t. Хоча пікап повинні представити вже в поточному році, про його вигляд залишається тільки здогадуватися.
"Це повинно бути неймовірно функціонально з точки зору дизайну, і виглядати він повинен приголомшливо – але він не буде схожий на звичайні пікапи. Він буде виглядати як ніби з науково-фантастичних фільмів", – заявив Маск.
Представити пікап Tesla повинні вже цього літа, а купити його можна буде, швидше за все, у 2020 році.
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