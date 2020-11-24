Ілон Маск посунув Білла Гейтса у рейтингу мільярдерів Bloomberg

Видання Bloomberg оновило свій рейтинг мільярдерів. На другу позицію у ньому вийшов Ілон Маск. Дізнайтеся, у скільки оцінюються статки винахідника та засновника компаній Tesla та SpaceX.

Статки засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска зросли на 7,24 мільярда доларів і тепер оцінюються у 128 мільярдів.

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На третьому місці – Білл Гейтс з такою ж сумою. Лідерство у списку як і раніше утримує глава Amazon Джефф Безос і його 182 мільярди доларів, хоча він і втратив 713 мільйонів.

П'ятірку замикають президент LVMH Бернар Арно (105 мільярдів доларів) і творець Facebook Марк Цукерберг (102 мільярди доларів). Вісім з перших десяти рядків списку посідають американці, при цьому семеро з них заробили свої статки завдяки технологіям.

Нагадаємо, минулого тижня SpaceX разом з NASA відправила першу регулярну місію на МКС. Корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами на борту здійснив стикування зі станцією 17 листопада.

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