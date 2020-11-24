Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Ілон Маск посунув Білла Гейтса у рейтингу мільярдерів Bloomberg

  • 1
Ілону Маску вдалося заробити 128 мільярдів - фото 1
Ілону Маску вдалося заробити 128 мільярдів

Видання Bloomberg оновило свій рейтинг мільярдерів. На другу позицію у ньому вийшов Ілон Маск. Дізнайтеся, у скільки оцінюються статки винахідника та засновника компаній Tesla та SpaceX.

Статки засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска зросли на 7,24 мільярда доларів і тепер оцінюються у 128 мільярдів.

Це цікаво: З'явився рейтинг найдорожчих для проживання міст світу

На третьому місці – Білл Гейтс з такою ж сумою. Лідерство у списку як і раніше утримує глава Amazon Джефф Безос і його 182 мільярди доларів, хоча він і втратив 713 мільйонів.

Ілон Маск посунув Білла Гейтса у рейтингу мільярдерів Bloomberg - фото 436407

П'ятірку замикають президент LVMH Бернар Арно (105 мільярдів доларів) і творець Facebook Марк Цукерберг (102 мільярди доларів). Вісім з перших десяти рядків списку посідають американці, при цьому семеро з них заробили свої статки завдяки технологіям.

Нагадаємо, минулого тижня SpaceX разом з NASA відправила першу регулярну місію на МКС. Корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами на борту здійснив стикування зі станцією 17 листопада.

Читайте також: Карантин вихідного дня: скільки обігу втратити кафе і ресторани

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою
  • 15 листопада, 18:50
  • 215
Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 22 листопада, 15:29
  • 595
Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
  • 09 листопада, 10:18
  • 2469
Загрузка...
Новини