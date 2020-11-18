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З'явився рейтинг найдорожчих для проживання міст світу

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Париж / Autissier

Аналітики The Economist Intelligence Unit опублікували рейтинг найдорожчих для життя великих міст. Новий звіт показує, як пандемія COVID-19 змінила вартість проживання приблизно у 130 містах по всьому світу з початку 2020 року.

Відзначається, що минулого року Сінгапур і Осака займали перше місце поряд з Гонконгом, однак пандемія коронавірусу змістила їх вниз, а пальму першості отримали Цюрих і Париж.

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Цюрих

"Пандемія COVID-19 послабила долар США, тоді як західноєвропейська і азійська валюти зміцнилися, що і змінило ціни на товари і послуги", – пояснила ситуацію представниця EIU Упасана Датт.

При цьому в Сінгапурі падіння цін пояснюють виїздом іноземних працівників. "У зв'язку з тим, що загальне населення міста скорочується вперше з 2003 року, попит знизився, і почалася дефляція", – додала вона.

Так виглядає ТОП 5 найдорожчих міст за версією EIU:

  • 1 місце – Цюріх, Париж, Гонконг;
  • 2 місце – Сінгапур;
  • 3 місце – Тель-Авів і Осака;
  • 4 місце – Женева і Нью-Йорк;
  • 5 місце – Копенгаген і Лос-Анджелес.

Київ у рейтингу займає 101 місце, опустившись на 15 позицій у порівнянні з минулим роком. У перелік найдешевших міст світу увійшли: Дамаск, Ташкент, Лусака, Каракас і Алмати.

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Каракас

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Джерело: eiu
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