Більше, ніж у Tesla: Volkswagen накриє Європу мережею зарядних станцій

Зарядок буде втричі більше, ніж у Tesla

Компанія Volkswagen оголосила, що подвоїть вкладення в розвиток мережі зарядних станцій для електромобілів. Загальна сума інвестицій у проект складе 250 мільйонів євро, а до 2025 року в Європі з'явиться 36 тисяч нових зарядних терміналів – 11 тисяч з них під брендом Volkswagen.

Установкою терміналів Volkswagen займеться дочірня фірма Elli (Electric Life), а самі вони стануть частиною сервісу We Charge. Точки зарядки розташують на територіях заводів марки, а також трьох тисяч дилерських центрів по всій Європі.

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Для співробітників Volkswagen обладнає близько 4000 терміналів – від настінних зарядок до повноцінних станцій – і більшість з них будуть громадськими. За оцінками Volkswagen, до 70 відсотків часу, витраченого на зарядку електромобілів, припадатиме на підживлення від терміналів, встановлених у будинку або на роботі.

Крім цих 36 тисяч зарядок, Volkswagen у рамках консорціуму c BMW Group, Daimler AG і Ford також встановить 400 зарядних станцій і 2400 терміналів мережі IONITY потужністю 350 кіловатів уздовж найбільших автомагістралей. Перші 150 станцій запрацювали торік, а завершити розгортання мережі планується до 2020 року. В кінці червня 28 швидких зарядок з'явиться в Вольфсбурзі – компанія подарує їх місту на честь його 80-річчя.

У травні Volkswagen почав приймати замовлення на електричний хетчбек ID.3. Покупцям запропонована «привітальна» версія під назвою 1st з батареєю місткістю 55 кіловат-годин і ціною менше ніж 40 тисяч євро. В ціну Volkswagen ID.3 First Edition включені 2000 кіловат-годин на зарядних станціях IONITY і громадських терміналах, підключених до мережі We Charge.

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