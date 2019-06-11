Ford представив компактний електричний кросовер

У Китаї відбулася презентація електричної версії кросовера Ford Territory. Модель розроблена спільно з партнером американської марки Jiangling Motors Corporation і є перевтіленням бюджетника Yusheng S330.

В офіційному прес-релізі китайське представництво Ford пише, що кросовер призначений для молодих сімей, котрі проживають у великих містах.

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Без підзарядки автомобіль проїжджає до 360 кілометрів по циклу NEDC. Для обробки салону використовується фарбований пластик, вставки "під карбон", полірований метал і перфорована шкіра. Елементи на кермі, дверях і передній панелі зроблені з м'якого матеріалу.

В оснащення Ford Territory EV входить цифрова приладова панель діагоналлю 10,25 дюйма, широкий набір активних систем безпеки і електронних помічників, медіасистеми з 10-дюймовим екраном і розпізнаванням природної вимови – за допомогою голосу можна керувати навігацією, клімат-контролем і положенням крісла. Продажі електрокара почнуться в другій половині цього року.

Звичайний, не батарейний Territory оснащується турбомотором 1.5 GTDi від Yusheng, який перейменований у EcoBoost, якому трішки "обтяли" потужності: з 163 до 145 кінських сил. Привід – тільки передній. Пізніше, крім електричної модифікації, в лінійці з'явиться під'єднуваний гібрид.

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