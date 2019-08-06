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Ілон Маск показав "живі" фото зорельота Starship
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У мережі з'явилися ексклюзивні фотографії повнорозмірних прототипів космічних кораблів Starship компанії SpaceX, які готуються до випробувань. Знімки зі складального майданчика опублікував у своєму блозі засновник корпорації Ілон Маск, який раніше неодноразово заявляв про швидку готовність.
"Дуже гордий прогресом, який зробила команда SpaceX", – написав Маск в Twitter, супроводивши повідомлення знімками установки куполоподібного елемента діаметром дев'ять метрів, що формує частину внутрішньої структури корабля Starship.
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У січні цього року вітер перекинув ніс зорельота, який стояв на тестовому майданчику, після чого корпус довелося захистити спеціальною конструкцією, фото якої також з'явилося в Twitter-блозі бізнесмена.
SpaceX вже побудувала та протестувала компактну версію космічного корабля під назвою Starhopper, який недавно злетів на 20 метрів з одним двигуном Raptor. Під час майбутнього випробування прототип повинен злетіти на висоту 200 метрів. Повнорозмірні прототипи, призначені для космічних польотів, отримають по три двигуни. Фінальний варіант Starship буде оснащений сімома екземплярами Raptor.
У Ілона Маска безліч планів на корабель Starship. Раніше він повідомляв про намір запустити в політ навколо Місяця групу художників у 2023, в тому ж році заплановано туристичний політ навколо Місяця невідомого японського мільярдера, а вже у 2024 році може відбутися перша в історії людства пілотована експедиція на Марс.
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