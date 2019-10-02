Ілон Маск показав, як виглядає корабель Starship зсередини: відео

Глава компанії SpaceX Ілон Маск опублікував у себе в Twitter відео, на якому показано вантажний відсік нового корабля Starship. Планується, що апарат зможе взяти на борт до 100 осіб за один раз.

Презентація найбільшого космічного корабля для подорожей на Місяць і Марс Starship компанії SpaceX стала одним з головних подій цього тижня. За словами засновника SpaceX Ілона Маска, його підопічні розробили найпотужнішу ракету в історії людства.

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Через кілька днів після презентації корабля Маск показав, де ж саме проведуть кілька місяців під час подорожі до Марса перші його колонізатори. На своїй сторінці в Twitter глава SpaceX опублікував відео, де зображена внутрішня частина Starship. Зсередини корабель більше схожий на величезний тунель, хоча, як відомо, поки це тільки прототип, і на космоліт чекають ще багато доопрацювання перед тим, як він здійснить свій перший політ.

Inside Starship cargo bay. Header tanks mounted in tip of nosecone to offset engine weight at rear. pic.twitter.com/EJSwqMCooA — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2019

"Всередині вантажного відсіку Starship. Колекторні баки встановлені у верхній частині, щоб компенсувати вагу двигуна ззаду", – йдеться у повідомлені Маска.

У планах SpaceX Starship повинен стати основним транспортом для колонізації Місяця і Марса в найближчі 10 років. Перші тестові польоти Starship в межах земної атмосфери повинні відбутися в найближчі пару місяців, а перша орбітальна подорож корабля планується на початок 2020 року.

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