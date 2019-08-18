Ілон Маск назвав вартість побудови марсіанського містечка

Геній і мільярдер Ілон Маск впевнений, що вже зовсім скоро людство приступить до будівництва міста на Марсі. Напередодні реалізації грандіозного задуму винахідник навіть розрахував приблизну дату початку робіт. А що ще важливіше – ціну зведення космічного міста. Сума виявилася більш, ніж значною.

Генеральний директор SpaceX упевнений, що перше місто на Марсі буде можливо звести вже у 2050 році. Це, вважає Маск, буде найдорожчий будівельний проект в історії людства. За попередніми розрахунками винахідника, "будівництво століття" обійдеться у суму від 100 мільярдів до 10 трильйонів американських доларів.

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Буде потрібно щонайменше мільйон тонн вантажу з Землі, щоб воно [місто] змогло функціонувати перший час. Вартість марсіанського міста буде залежати від того, яка буде ціна транспортування кожної тонни на Марс. Якщо $ 100 тисяч за тонну, то це встановить ціну у районі $ 100 млрд [лише за переїзд], – стверджує Ілон Маск.

"Переїзд" на Марс обійдеться людству у шалені гроші

Нехай у всесвітніх масштабах 10 трильйонів доларів – дрібниця, для Землі це астрономічні гроші: перевищує номінальну вартість особистого майна всіх, хто живе на планеті людей, за винятком трьох багатіїв – Бернара Арно, Білла Гейтса та Джеффа Безоса. Також за цю суму можна викупити всі державні і приватні активи, скажімо, Великобританії. Або придбати 10 найдорожчих компаній у світі.

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