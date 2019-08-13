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Марсохід NASA зняв дивні кадри, на яких можна побачити силуети інопланетян

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На марсі сфотографували інопланетян - фото 1
На марсі сфотографували інопланетян / naucaitechnika

За твердженням знаменитого "мисливця за інопланетянами" Скотта Ворінга, на фотографії, яку зробив марсохід NASA, зображено жінку в супроводі чоловіка і дитини.

Серед червоного піску і скель на фотографії можна побачити три різні об'єкти, які Ворінг назвав артефактами прибульців або статуями. Дослідник інопланетних форм життя стверджує, що NASA видалило фотографію, але пізніше йому вдалося знайти аналогічну.

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"На силуеті жінки дуже деталізований зелений халат, на якому навіть можна побачити складки", – підмітив Ворінг.

Марсохід NASA зняв дивні кадри, на яких можна побачити силуети інопланетян - фото 347394

На знімку також можна побачити довге волосся до плечей, тонку талію. І навіть на піднятій руці видно, де закінчується рукав і починається кисть. Поруч з фігурою жінки є силует, що нагадує лисого чоловіка, який також одягнений у щось зелене. Попереду цих фігур, на думку Ворінга, розташована статуя маленької дитини.

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Джерело: dailystar
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