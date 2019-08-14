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На Міжнародній космічній станції вперше зіграв діджей: відео

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Джіджей на МКС - фото 1
Джіджей на МКС / Twitter

На Міжнародній космічній станції вперше зіграв діджей. Про це повідомляють на офіційній сторінці Twitter Європейського космічного агентства.

Напередодні на станцію відправився перший у світі "космічний" діджей 42-річний італійський астронавт Лука Пармітано. Виступ транслювали в прямому ефірі на іспанському круїзному лайнері на Ібіці.

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Там виступ показали в рамках фестивалю електронної музики BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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