Як виглядає Tesla з пробігом 725 000 кілометрів

Маркетплейс Carmiq, який призначений для власників електрокарів, показав, як виглядає Tesla Model S після 725 тисяч кілометрів пробігу. Автомобілю кілька разів змінювали батарею, а на місяць він проїжджав по 27 тисяч кілометрів.

Tesla Model S була куплена у липні 2015 року і до жовтня 2018 щомісяця проїжджала по 27 тисяч кілометрів. Заряджали електрокар три-чотири рази на день. За час експлуатації проведено дві заміни батареї (на 312,5 і 520,5 тисячі кілометрів пробігу): друга занадто швидко зносилася, а третя за півтора року деградувала лише на дев'ять відсотків.

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У Tesla збереглася оригінальна фарба кузова й оббивка сидінь. При цьому механізм електроприводу крісел став більш гучним, розхиталась кришка бардачка й іноді провалюються всередину бампера датчики комплексу Autopilot.

На планове техобслуговування за весь цей час власник витратив майже 13 тисяч доларів, за ремонт – майже 15 тисяч, а на зарядку він витратив майже 47 тисяч доларів.

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