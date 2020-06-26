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Ілон Маск назвав ТОП 7 улюблених відеоігор: вибір мільярдера вас здивує
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Глава Tesla та Space X Ілон Маск склав список улюблених відеоігор. З'ясувалося, що американському мільярдеру подобаються похмурі антиутопії на кшталт Deus Ex, BioShock і Half-Life. До вашої уваги повний список рекомендацій від Маска!
Ілон Маск – надлюдина, і ми серйозно. Засновник крутих технологічних компаній володіє принаймні однією суперсилою – вмінням знаходити час не лише на бізнес, сім'ю (американець нещодавно став батьком вшосте!), а й на розваги.
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На додачу, мільярдер регулярно спілкується у своєму Twitter із шанувальниками. Коли він спить, ми не знаємо, адже Маск встигає навіть грати у комп'ютерні ігри. Списком улюблених глава Space X та Tesla поділився на своїй сторінці в соцмережі.
Як з'ясувалося, американському мільярдеру подобаються похмурі антиутопії Deus Ex, BioShock та Half-Life. Схоже, Маск любить, коли людство страждає! У його ТОПі опиналася також Saints Row IV – весела антиутопія, де треба грати за бандита, що став президентом США та отримав супергеройські здібності.
Повний список виглядає так:
Mass Effect 2
BioShock
Half-Life 2
Fallout 3
Fallout: New Vegas
Saints Row IV
Deus Ex
Маск пояснив, що грає на комп'ютері, тому пропускає гри, які виходять тільки на консолях. Однак засновник SpaceX пообіцяв все ж пройти трилер The Last of Us (гра доступна на PS3 і PS4, а її сиквел – тільки на PS4).
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