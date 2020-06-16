У мережу злили свідоцтво про народження сина Ілона Маска

Американський підприємець Ілон Маск і співачка Граймс дійсно назвали сина X AE A-XII. Пара дотрималася всіх вимог для реєстрації в Каліфорнії і отримала сертифікат про народження сина.

Шостого сина Ілона Маска і первістка Граймс звуть X AE A-XII Маск. Таким чином у малюка перше ім'я Х, середнє ім'я AE A-XII та прізвище Маск. Саме таке ім'я зазначено у свідоцтві про народження, яке опублікували в мережі.

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Спочатку пара хотіла назвати сина X Æ A-12, але за законами штату Каліфорнія, ім'я не могло містити арабських цифр та інших знаків, тому батьками довелося підійти до імені менш креативно.

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