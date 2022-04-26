Ілон Маск купив Twitter за 44 мільярди доларів

Раніше з'явилася інформація про намір Ілона Маска придбати Твіттер та керувати одноосібно, а зараз повідомляють, що нинішнє керівництво припало на пропозицію та погодилося на продаж соцмережі Ілону Маску.

Видання Washington Post повідомляє, що Ілон Маск буде власником Twitter. Угоду укладатимуть протягом 3-6 місяців й тоді Маск остаточно купить цю соцмережу і вона стане приватною компанією.

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Ілон Маск 25 квітня купив Twitter за 44 мільярди доларів. Угода передасть йому контроль над платформою соціальних мереж із мільйонами користувачів, включаючи світових лідерів.

Рада директорів прийняла пропозицію Ілона Маска, тож він отримає повний контроль над Твіттером. Також Маск обіцяє "розкрити неймовірний потенціал" соцмережі. У своєму ж профілі в Twitter він написав: "Сподіваюсь, усі мої критики залишаться у Twitter, бо це те, що значить свобода слова".

Після завершення всіх операцій, Twitter стане приватною компанією.

"Свобода слова – це основа демократії, що функціонує, а Twitter – це міська цифрова площа, де обговорюються питання, життєво важливі для майбутнього людства", – йдеться у заяві Маска.

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