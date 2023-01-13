Ілон Маск – новий рекордсмен за найбільшою втратою статків

Книги рекордів Гінеса повідомили, що американський мільярдер побив світовий рекорд, втративши приблизно 182 мільярди доларів.

Як повідомляє Forbes, з листопада 2021 року Ілон Маск втратив близько 182 мільярди доларів. А за інформацією Bloomber, мільярдер проґавив взагалі 200 мільярдів доларів.

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Причина криється в акціях Tesla і їхній вартості, яка впала на 65%. Ілон збіднів і через купівлю соціальної мережі Twitter (44 мільярди доларів), де розгортаються конфлікти зі співробітниками та журналістами. Ще в жовтні власник почав масово звільняти людей, заявивши, що компанія витрачає надто багато коштів. Таким чином мільярдер скоротив штат до 7 500 людей.

До втрати таких статків Ілон Маск був найбагатшою людиною планети (станом на листопад 2021 року його капітал сягав 340 мільярдів доларів). Втім, в цей час він займає друге місце серед багатіїв.

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