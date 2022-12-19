Користувачі вирішать долю Twitter: Ілон Маск запустив нове опитування

Ілон Маск замислився над тим, чи не пора йому все ж продати Twitter. За час свого короткотривалого керівництва мільярдер встиг вгрузнути у кілька скандалів, тому вирішив запустити нове опитування серед користувачів.

Відомий підприємець Ілон Маск настільки захопився опитуваннями, що тепер переклав відповідальність за свою долю у Twitter на рішення користувачів цієї платформи. Через низку скандальних рішень зі звільненням працівників та оновлень очільник Tesla та SpaceX зважився на нове опитування, пише Радіо MAXIMUM.

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Чи повинен я покинути посаду керівника Twitter? Я буду дотримуватись результатів цього опитування, – зауважив Маск.

За короткий час до опитування долучились понад 17,5 млн користувачів, більшість з яких (57.5%) все ж не хочуть бачити Ілона у ролі власника платформи. На бік підприємця стали 42.5%, тож залишається лише очікувати, яке ж рішення прийме Маск, який кілька місяців тому придбав компанію за 44 мільярди доларів.

Згодом мільярдер лише загадково додав, що варто бути обережними зі своїми бажаннями, адже вони можуть здійснитись. Також інтригу доповнила фраза "ті, хто хочуть влади, найменше на неї заслуговують".

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