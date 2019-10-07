Ілля Кива став зіркою PornHub після витівки в Раді: фотофакт

Тема інтимних засідань Верховної Ради з Кивою в головній ролі не вщухає. Скандальне відео, на якому народний депутат України від партії Опозиційна платформа – За життя активно торкався до своїх статевих органів прямо, з'явилося на всесвітньо відомому порносайті.

Так, гучний ролик був опублікований на ресурс PornHub. Примітно, що він був розміщений користувачем з ніком julia_pankratova. Таке ж ім'я має одеська модель, з якою спілкувався Ілля Кива під час інциденту.

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Однак на популярному порносайті відео з Кивою не викликало великого ажіотажу серед глядачів – там його подивилися лише понад 4 тисячі користувачів, попри багатомільйонну аудиторію. Водночас на YouTube ролик з одіозним нардепом уже встиг набрати майже 2 мільйони переглядів.

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