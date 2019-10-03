Пікантний фінал розмови прямо в Раді: як виглядає красуня, з якою спілкувався Кива

Вчора, 2 жовтня, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива дуже дивно та відверто поводився. У Верховній Раді нардеп спілкувався телефоном з моделлю з Одеси Юлією. Ми вирішили з'ясувати, як виглядає одеська красуня, яка так не давала спокою народному обранцю.

Так, Іллю Киву застукали на засіданні Верховної Ради за досить дивними діями. На відео можна було побачити, як після розмови з якоюсь моделлю з Одеси Юлією він відразу після дзвінка почав активно поправляти щось у штанях і робив це, як мінімум, 30 секунд, а потім легким рухом руки підтягнув шкарпетки. Крім цього, нардеп, ймовірно, листувався з дівчиною прямо біля трибуни Верховної Ради.

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За даними журналістів, дівчина, з якою розмовляв нардеп – модель Юлія Панкратова. Крім цього, красуня є актрисою та володаркою премії "Гордість і краса України".

Дівчина вивчала менеджмент зовнішньоекономічної діяльності в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. Також дівчина закінчила кіношколу на Одеській кіностудії за курсом "актор музично-драматичного театру". На сайті модельної агенції йдеться, що Юлії 30 років.

Хоч і сторінка в Instagram у моделі закрита, в мережі Facebook є безліч спокусливих знімків Юлії:

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