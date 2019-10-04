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Модель з Одеси вперше прокоментувала дивний дзвінок Іллі Киви

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Панкратова Юлія - фото 1
Панкратова Юлія

Одеситка Юлія Панкратова стала відомою після того, як їй зателефонував Ілля Кива. Журналісти підловили нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" в Раді, коли той набирав номер дівчини, а після дзвінка активно поправляв щось у штанях.

Відео дивної поведінки Іллі Киви облетіло мережу. При цьому користувачів інтернету зацікавило, яка ж дівчина так "схвилювала" нардепа. Знайти її було дуже просто, адже на ролику засвітився номер "Юлі Конкурс Краси Одеса".

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Модель з Одеси вперше прокоментувала дивний дзвінок Іллі Киви - фото 359495

Дівчиною, якій телефонував Кива, виявилась 30-річна Юлія Панкратова. У коментарі журналістам модель та організаторка публічних заходів розповіла, що вона – людина публічна. При цьому Юлія наголосила, що жодного разу не спілкувалась із Кивою.

За її словами, нардеп, можливо, хотів долучитись до благодійності. "Я займаюся організацією конкурсів краси, але сама в них участі не беру. Моя контактна інформація не прихована і я людина публічна. Можливо, Ілля Кива хотів допомогти з благодійного боку. Ми допомагаємо дітям, дитячим будинкам", – стверджує Панкратова.

Коли він мені зателефонував, я поняття не мала, хто це. Я не взяла слухавку, і вся ця ситуація для мене шокова. Зовсім незрозуміло, навіщо приписувати нам якісь стосунки, – висловила обурення дівчина.

Юлія - фото 359499
Юлія

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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