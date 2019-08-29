Ікра та філе сьомги: у мережі з'явилося меню і вартість страв у їдальні Верховної Ради

Сьогодні, 29 серпня, відбулося перше урочисте засідання Верховної Ради 9-го скликання. Після оголошення перерви нові народні депутати вирішили оцінити парламентську їдальню та ціни на страви. Так, депутат від партії Слуга народу Олександр Скічко опублікував в Instagram меню легендарної харчевні.

У Верховній Раді України вартість страв у місцевих їдальнях варіюється від 20 до 175 гривень. Зокрема, вартість салатів і закусок в парламенті стартує з позначки 22 гривні, про що свідчить фото, яке опублікував народний депутат дев'ятого скликання від партії "Слуга народу" Олександр Скічко в Instagram.

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Наприклад, салат "східний" обійдеться у 40,5 грн, "цезар" – 40,4 грн, бутерброд з лососевою ікрою – 55,6 грн, а з сьомгою – 48,4 грн. Серед основних страв депутати можуть обрати картопляні зрази з м'ясом (58,6 грн), біфштекс (74,8 грн), борщ український з яловичиною (45,7 грн). До найдорожчих страв відносяться голубці з м'ясом і рисом (84 грн), люля-кебаб (80 грн) та філе сьомги (174 грн).

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