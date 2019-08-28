100 днів Зеленського: у мережі з'явився тизер інтерв'ю з президентом України

27 серпня, у 100-й день свого президентства, Володимир Зеленський замість конференції, яку давали всі попередні глави держави, дав інтерв'ю своєму другові, відомому акторові Станіславу Боклану. Анонс інтерв'ю опублікували у Facebook Студія Квартал 95.

У короткому ролику актор Станіслав Боклан розповідає, що за 100 днів президентства Володимира Зеленського до нього накопичилося багато питань. Зокрема, Боклан згадав про смс-ки Ігоря Коломойського і про те, що йому на вухо шепоче глава Офісу президента Андрій Богдан.

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Як відомо, попередні глави держави до 100 днів свого президентства давали прес-конференції, на яких звітували про виконану роботу.

Згідно з анонсом, інтерв'ю вийде на телеканалі 1+1 31 серпня о 20:15.

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