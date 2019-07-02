IKEA запустила сайт для українців: коли відкриють перший магазин в Києві

Популярна шведська компанія з виробництва та продажу меблів IKEA відкрила офіційний інтернет-сайт для українських користувачів. Також стартував набір персоналу для магазину в Києві. Ловіть перші деталі!

IKEA нарешті виходить на український ринок. Компанія запустила офіційний україномовний сайт, а також оголосила про набір персоналу: потрібно близько 100 працівників – спеціалістів відділу продажів, клієнт-менеджерів, логістики та дизайну інтер'єру.

Це цікаво: На сайті IKEA можна спроектувати власні меблі, але щось пішло не так

Уже до кінця 2019-го IKEA планує відкрити перший магазин у Києві. Він працюватиме у форматі city store. Згодом відкриють також магазини в різних містах України. За площею вони будуть меншими, ніж світові філіали IKEA, однак розташовуватимуться в центрі міст і слугуватимуть водночас пунктами видачі для інтернет-замовлень.

У першому магазині компанія обіцяє українцям асортимент з-понад 6 000 доступних товарів, послуг та рішень для дому.

ІКЕА заснував Інгвар Кампрад у 1943 році. Спершу компанія відправляла поштою замовлення через каталог, а з часом стала одним із найбільш відомих у світі брендів товарів для дому.

Читайте також: IKEA відтворила популярні інтер'єри з серіалів