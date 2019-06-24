На сайті IKEA можна спроектувати власні меблі, але щось пішло не так

На сайті IKEA доступні інструменти для планування інтер'єру та дизайну меблів. Вони зроблені для клієнтів, які хочуть створити ідеальну кухню або підібрати гардероб під параметри кімнати. Але користувачі мережі захопилися і створили чимало курйозних моделей диванів.

Один з інструментів онлайн-планування дозволяє робити дивани – в цьому редакторі набагато менше обмежень, ніж в інших, тому в ньому можна створити майже все, що завгодно. Користувач Twitter @rudermensch опублікував своє незвичайне творіння, а незабаром у відповідях набрався з десяток не менше дивних варіантів.

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thank you ikea for this extremely powerful $15,000 couch pic.twitter.com/UgwWPhV6JV — JudeoBolshevik (@rudermensch) 21 червня 2019 р.

У любителів диванів, які випробували інструмент IKEA, результати вийшли різними: від заплутаних лабіринтів і закритих просторів, на які неможливо прилягти, до відсилки до відеоігор. У коментарях користувачі припустили, що отримані софи зробили у Minecraft, а також порівнювали їх з фігурами з гри "Тетріс".

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