Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

На сайті IKEA можна спроектувати власні меблі, але щось пішло не так

  • 9
На сайті IKEA можна спроектувати власні меблі - фото 1
На сайті IKEA можна спроектувати власні меблі / Twitter

На сайті IKEA доступні інструменти для планування інтер'єру та дизайну меблів. Вони зроблені для клієнтів, які хочуть створити ідеальну кухню або підібрати гардероб під параметри кімнати. Але користувачі мережі захопилися і створили чимало курйозних моделей диванів.

Один з інструментів онлайн-планування дозволяє робити дивани – в цьому редакторі набагато менше обмежень, ніж в інших, тому в ньому можна створити майже все, що завгодно. Користувач Twitter @rudermensch опублікував своє незвичайне творіння, а незабаром у відповідях набрався з десяток не менше дивних варіантів.

І ще: IKEA представила роботизовану меблеву систему для маленьких квартир

У любителів диванів, які випробували інструмент IKEA, результати вийшли різними: від заплутаних лабіринтів і закритих просторів, на які неможливо прилягти, до відсилки до відеоігор. У коментарях користувачі припустили, що отримані софи зробили у Minecraft, а також порівнювали їх з фігурами з гри "Тетріс".

На сайті IKEA можна спроектувати власні меблі, але щось пішло не так - фото 336218

На сайті IKEA можна спроектувати власні меблі, але щось пішло не так - фото 336219

На сайті IKEA можна спроектувати власні меблі, але щось пішло не так - фото 336220

На сайті IKEA можна спроектувати власні меблі, але щось пішло не так - фото 336221

На сайті IKEA можна спроектувати власні меблі, але щось пішло не так - фото 336222

На сайті IKEA можна спроектувати власні меблі, але щось пішло не так - фото 336223

На сайті IKEA можна спроектувати власні меблі, але щось пішло не так - фото 336224

На сайті IKEA можна спроектувати власні меблі, але щось пішло не так - фото 336225

На сайті IKEA можна спроектувати власні меблі, але щось пішло не так - фото 336226

На сайті IKEA можна спроектувати власні меблі, але щось пішло не так - фото 336227

Читайте також: Друзі, Сімпсони та Дуже дивні справи: IKEA відтворила популярні інтер'єри з серіалів

Джерело: ikea
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чорнобиль 1 серія 2019: дивитись онлайн серіал українською, сюжет
  • 19 червня, 12:00
  • 59763
Як швидко зібрати валізу, не зімнувши одяг: круті лайфхаки у відео
  • 19 червня, 18:00
  • 505
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1558973
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології