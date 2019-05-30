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Друзі, Сімпсони та Дуже дивні справи: IKEA відтворила популярні інтер'єри з серіалів
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IKEA відтворила вітальні з "Друзів", "Сімпсонів" і "Дуже дивних справ" для реклами в Арабських Еміратах. Проект називається Real Life Series.
Під кожною картинкою – набір предметів, використаних в інтер'єрі.
І ще: Крута колаборація: Ikea разом із Xiaomi представили стіл з безпровідною зарядкою
Посилання ведуть на інтернет-магазин в ОАЕ, але за назвою товари можна знайти і в інших країнах.
Наприклад, диван Knislinge – центральний елемент в інтер'єрі будинку Сімпсонів, журнальний столик Lack ідеально вписався б у квартирі Моніки Геллер, а книжкові полиці Billy – в родині Байєрс.
Читайте також: IKEA показала, як зробити меблі більш інклюзивними
Джерело: IKEA
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