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Друзі, Сімпсони та Дуже дивні справи: IKEA відтворила популярні інтер'єри з серіалів

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Тепер можна купити собі диван з Сімпсонів - фото 1
Тепер можна купити собі диван з Сімпсонів

IKEA відтворила вітальні з "Друзів", "Сімпсонів" і "Дуже дивних справ" для реклами в Арабських Еміратах. Проект називається Real Life Series.

Під кожною картинкою – набір предметів, використаних в інтер'єрі.

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Посилання ведуть на інтернет-магазин в ОАЕ, але за назвою товари можна знайти і в інших країнах.

Наприклад, диван Knislinge – центральний елемент в інтер'єрі будинку Сімпсонів, журнальний столик Lack ідеально вписався б у квартирі Моніки Геллер, а книжкові полиці Billy – в родині Байєрс.

Друзі, Сімпсони та Дуже дивні справи: IKEA відтворила популярні інтер'єри з серіалів - фото 330828

Друзі, Сімпсони та Дуже дивні справи: IKEA відтворила популярні інтер'єри з серіалів - фото 330829

Друзі, Сімпсони та Дуже дивні справи: IKEA відтворила популярні інтер'єри з серіалів - фото 330830

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Джерело: IKEA
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