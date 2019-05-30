Друзі, Сімпсони та Дуже дивні справи: IKEA відтворила популярні інтер'єри з серіалів

Тепер можна купити собі диван з Сімпсонів

IKEA відтворила вітальні з "Друзів", "Сімпсонів" і "Дуже дивних справ" для реклами в Арабських Еміратах. Проект називається Real Life Series.

Під кожною картинкою – набір предметів, використаних в інтер'єрі.

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Посилання ведуть на інтернет-магазин в ОАЕ, але за назвою товари можна знайти і в інших країнах.

Наприклад, диван Knislinge – центральний елемент в інтер'єрі будинку Сімпсонів, журнальний столик Lack ідеально вписався б у квартирі Моніки Геллер, а книжкові полиці Billy – в родині Байєрс.

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