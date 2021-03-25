IKEA випустила подушку-трансформер: вона може перетворюватися на мантію

Компанія IKEA поповнила свій асортимент незвичайним товаром. Мовиться про подушку Fältmal кольору хакі з помаранчевою обробкою. Вона перетворюється на накидку, трохи схожу на спальний мішок.

По довжині ця накидка підійде навіть чоловікові. Крім того, спереду на ній розташована кишеня з сітки, в якій можна зберігати необхідні дрібниці, пише Hypebeast.

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У продаж подушка-трансформер надійде у квітні. У Великій Британії її вартість складе 22 фунтів стерлінгів. Чи з'явиться новинка в Україні – поки не відомо.

Раніше Холдинг Ingka Group, який володіє брендом IKEA, придбав 10 840 акрів (4 386 гектарів) лісу в некомерційної природоохоронної організації The Conservation Fund. Угіддя розташовані в американському штаті Джорджія. Ingka Group захищатиме їх від фрагментації та вирубки, а також займеться відновленням посадок болотної сосни та місця існування рідкісної черепахи-гофер. Зараз компанії належать близько 136 000 акрів (55 000 га) лісу не тільки в Джорджії, а й у Південній Кароліні, Алабамі, Техасі та Оклахомі.

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