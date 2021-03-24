На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Американка майже 20 років подорожувала безплатно: як їй це вдавалося
-
- 88
В аеропорту О'Хара у Чикаго затримали 69-річну Мерилін Хартман. Вона 19 років без квитків літала по США та світу. Жінці вдалося зайцем проникнути на 30 рейсів. Затримання відбулося через два дні після інтерв'ю, в якому Хартман заявила, що припиняє свої подорожі.
Уперше Мерилін безплатно полетіла в Копенгаген у 2002 році, розповідає Insider. Удруге вона вирушила до Парижа. Американка також побувала у Лондоні, Сіетлі, Феніксі, Філадельфії, Сан-Франциско й Атланті.
Це цікаво: Джо Байден тричі спіткнувся, піднімаючись трапом на борт літака
"Я ніколи не сідала в літак сама – мене завжди пропускали. Тобто я проходила через лінію безпеки без посадкового талона. Я просто слідувала за кимось. Наприклад, хлопець ніс синю сумку, і коли я потрапляла в чергу на огляд, служба безпеки просто пропускала мене. Співробітники думали, що я з тим хлопцем з синьою сумкою", – розповіла Хартман.
У поле зору поліції Мерилін потрапила у 2014 році. Її заарештували, коли вона летіла з Сан-Хосе до Лос-Анджелесу. Суддя зажадав від Хартман відмовитися від незаконних подорожей. Але вже через 7 місяців вона знову сіла зайцем на борт.
Після першого арешту Мерилін неодноразово затримували. В аеропорту О'Хара її вже знали в обличчя. У 2019 за Хартман встановили електронне стеження. Жінку визнали недієздатною через її психічний розлад. Сама Мерилін виправдовує свої правопорушення важким дитинством.
Після чергового рецидиву, який стався днями, Хартман загрожує реальне покарання, адже раніше вона вже порушувала умови випробувального терміну.
Читайте також: Чоловік замовив собі iPhone: те, що йому привезли додому, відверто здивувало
-
10:50Що буде, якщо кожен день їсти попкорн: усі ПЛЮСИ та МІНУСИ
-
10:27У мережі показали, як виглядає Київ з найвищого хмарочоса України: вражаючі фото
-
09:47Полотно Бенксі пустили з молотка за десятки мільйонів доларів
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 березня
-
08:50Наче Том і Джері: 5 порад від психолога парам, які постійно сваряться
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
08:26Дослідники з'ясували, як рівень тестостерону впливає на щедрість чоловіків
-
07:55В Україні помітили розкішне американське авто 70-х: фотофакт
-
07:30Як зробити кожен ранок добрим: п'ять простих кроків
-
07:13Американка майже 20 років подорожувала безплатно: як їй це вдавалося
- 23 березня
-
21:53Принц Гаррі влаштувався на роботу в каліфорнійському стартапі BetterUp
-
21:2124 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52OnePlus представила свій перший смарт-годинник з крутезним екраном
-
20:16Вихідні і свята у квітні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:55Що додати до раціону, якщо зненацька застудилися
-
19:42Шестиколісний 70-річний Fiat з винним баром пустять з молотка за нічогеньку ціну
-
19:24Шутер Ready or Not випустить Team 17: дивіться свіжий трейлер
-
19:11Представлено смартфон OnePlus 9 Pro: топова начинка та камера Hasselblad
-
18:515 корисних продуктів, які очистять організм природним чином
-
18:41Уже третій рік поспіль: церемонія вручення Оскара знову пройде без ведучого
-
18:20Шварценеггер заявив, що хоче захистити Землю від інопланетян
-
18:08Науковці закликають кожного рухатися щогодини
-
17:52Гороскоп на 24 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:42Учені розповіли, чому корисно пити каву за 30 хвилин до тренування
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 березня
-
07:30Як зробити кожен ранок добрим: п'ять простих кроків
- 23 березня
-
20:16Вихідні і свята у квітні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
17:15Сутінки, Тор, Дедпул та інші: як виглядали б діти закоханих пар з кіно
-
14:30Негласне правило: коли й навіщо водії вмикають лівий поворотник при повороті направо
-
11:45Коли Великдень у 2021 році: дата святкування Пасхи в Україні, його традиції та історія
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 березня
-
07:32ТОП позашляховиків, які не доведеться часто ремонтувати
- 22 березня
-
21:16День ангела у квітні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
18:17На кого вчилися Тіна Кароль, Сергій Бабкін, Юлія Саніна та інші: освіта українських зірок
-
16:54Вже не в тренді: що точно не варто одягати навесні 2021
-
14:45Схвалено таксистами: ТОП 5 найкращих авто для роботи в таксі
-
11:43Різ Візерспун – 45! Добірка нових фільмів та серіалів з акторкою
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 березня
-
08:28Голос країни 11 сезон 9 випуск: як пройшли вокальні бої учасників
-
07:17Синоптик попередила про чергове похолодання: прогноз на 22 березня
- 21 березня
-
21:21Дівчина тижня: гаряча медсестра Меггі Роулінс, яка покинула медицину і стала моделлю (18+)
-
18:50Українська поштова марка стала однією з найкращих у Європі
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:19Всесвітній день поезії: впізнай автора за рядком з вірша
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 березня
-
08:45Страхувальники назвали найбезпечніші автомобілі
- 20 березня
-
21:48Чому користувачі втрачають довіру до смартфонів на Android: цікаве дослідження
-
18:18Експерти розповіли, як підвищити продуктивність посеред робочого дня
-
15:21Пам'яті вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона: згадуємо найпопулярніші хіти групи