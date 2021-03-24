Американка майже 20 років подорожувала безплатно: як їй це вдавалося

Уперше вона спробувала так подорожувати у 2002 році

В аеропорту О'Хара у Чикаго затримали 69-річну Мерилін Хартман. Вона 19 років без квитків літала по США та світу. Жінці вдалося зайцем проникнути на 30 рейсів. Затримання відбулося через два дні після інтерв'ю, в якому Хартман заявила, що припиняє свої подорожі.

Уперше Мерилін безплатно полетіла в Копенгаген у 2002 році, розповідає Insider. Удруге вона вирушила до Парижа. Американка також побувала у Лондоні, Сіетлі, Феніксі, Філадельфії, Сан-Франциско й Атланті.

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"Я ніколи не сідала в літак сама – мене завжди пропускали. Тобто я проходила через лінію безпеки без посадкового талона. Я просто слідувала за кимось. Наприклад, хлопець ніс синю сумку, і коли я потрапляла в чергу на огляд, служба безпеки просто пропускала мене. Співробітники думали, що я з тим хлопцем з синьою сумкою", – розповіла Хартман.

У поле зору поліції Мерилін потрапила у 2014 році. Її заарештували, коли вона летіла з Сан-Хосе до Лос-Анджелесу. Суддя зажадав від Хартман відмовитися від незаконних подорожей. Але вже через 7 місяців вона знову сіла зайцем на борт.

Після першого арешту Мерилін неодноразово затримували. В аеропорту О'Хара її вже знали в обличчя. У 2019 за Хартман встановили електронне стеження. Жінку визнали недієздатною через її психічний розлад. Сама Мерилін виправдовує свої правопорушення важким дитинством.

Після чергового рецидиву, який стався днями, Хартман загрожує реальне покарання, адже раніше вона вже порушувала умови випробувального терміну.

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