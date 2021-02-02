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Власник IKEA викупив кілька тисяч гектарів лісу у США, щоб врятувати його від вирубки

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Таким чином IKEA рятує ліс від вирубки - фото 1
Таким чином IKEA рятує ліс від вирубки

Холдинг Ingka Group, який володіє брендом IKEA, придбав 10 840 акрів (4 386 гектарів) лісу в некомерційної природоохоронної організації The Conservation Fund. Угіддя розташовані в американському штаті Джорджія.

Ingka Group захищатиме їх від фрагментації та вирубки, а також займеться відновленням посадок болотної сосни та місця існування рідкісної черепахи-гофер. Зараз компанії належать близько 136 000 акрів (55 000 га) лісу не тільки в Джорджії, а й у Південній Кароліні, Алабамі, Техасі та Оклахомі.

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Ми приділяємо особливу увагу захисту довкіллю, тому раді бачити, що наші зусилля з впровадження відповідального користування лісом помічають і довіряють їм, – зазначив керуючий директор Ingka Investments Крістер Маттссон.

Власник IKEA викупив кілька тисяч гектарів лісу у США, щоб врятувати його від вирубки - фото 446040

Учора, 1 лютого, в Києві відкрився перший фірмовий магазин IKEA. На урочистому відкритті крамниці шведського бренду був також мер столиці Віталій Кличко.

Нагадаємо, у грудні 2020 року IKEA випустила мініфільм про відповідальне споживання у період новорічних свят.

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Джерело: IKEA
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