Популярний курорт відкриває свої кордони для туристів з України з 1 квітня

Кіпр офіційно відриває свої кордони для українських туристів з 1 квітня без проходження карантину. Про це йдеться в документі Міністерства туризму Кіпру.

"Кіпр відкриває свої кордони для всіх мандрівників з України, починаючи з 1 квітня 2021 року. Всім подорожуючим, які пройшли тестування і підтвердили відсутність Covid, які не були в тісному контакті з підтвердженим випадком, буде гарантовано перебування без карантину", – йдеться в заяві.

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Повідомляється, що діти до 12 років будуть звільнені від проходження тестування, а туристи у віці від 12 до 18 років будуть проходити тестування відповідно до чинного протоколу. Також відзначимо, що українцям з 1 квітня потрібно буде здавати ПЛР-тест за 72 години до вильоту, а також по прильоту в аеропортах Кіпру за 30-31 євро (якщо Україна буде в статусі "червоної" зони).

Кіпр відомий як острів народження Афродіти, грецької богині любові і краси, і він часто згадується як "острів Афродіти". Тут туристи зможуть знайти багату екскурсійну програму, а так само незаймані пляжі і красиві гірські хребти. У гірській місцевості Троодос можна прогулятися і подихати чистим повітрям, а в зимові місяці ви знайдете лижників які підкорюють білі схили знаменитої гори Олімп. Однак погода, не тільки є привабливою особливістю острова ще й кіпрські люди відомі своїм теплим і привітним прийом, який вони дарують туристам.

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