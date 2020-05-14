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IKEA офіційно вийшла на український ринок: як купити товари

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IKEA - фото 1
IKEA / uprom

Шведсько-голландський рітейлер IKEA запустив інтернет-магазин в Україні. Тепер придбати товари компанії можна онлайн.

"IKEA рада повідомити про початок роботи на українському ринку", – йдеться в повідомленні рітейлера. Компанія пропонує українським покупцям близько 3600 товарів для дому всіх категорій і стилів. Купити їх можна на сайті.

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Покупці також можуть вибирати, де і як забрати свій товар – безкоштовно в одному з пунктів для отримання замовлень в Києві або за допомогою послуги доставки додому. Після запуску інтернет-магазину IKEA планує якнайшвидше відкрити свій магазин у Києві у форматі city store. З цією метою компанія недавно підписала договір оренди з торгово-розважальним центром Blockbuster Mall.

Найбільша в світі торгова мережа з продажу меблів і товарів для дому IKEA була створена у Швеції в 1943 році. Наразі загальна кількість магазинів групи IKEA з урахуванням франшиз становить 403 одиниці в 49 країнах світу.

IKEA офіційно вийшла на український ринок: як купити товари - фото 404053

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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