Іграшковий поїзд виконав найдовшу мелодію за допомогою бокалів: відео

У гамбурзькому музеї мініатюр іграшковий поїзд вкотре потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Цього разу він за понад 9 хвилин зіграв 20 мелодій з класичних пісень. Це стало найдовшою мелодією, виконаною іграшковим потягом.

Останні пів року музей The Miniature Wonderland закритий через епідемію коронавірусу. Судячи з усього, працівники вже лізуть на стіну від нудьги, адже інакше вони б не змогли поставити новий рекорд, який можна побачити на відео.

Це цікаво: У Нідерландах корови вперше вийшли на вулицю після зими, але щось пішло не так: відео

Протягом 1499 метрів довжини залізничного полотна співробітники музею розставили склянки та келихи. Проїжджаючи повз, поїзд стукає по них невеликим молоточком, вибиваючи потрібну мелодію.

Досягнення підтвердили представники Книги рекордів. Поїзд вистукує мелодії, переміщаючись по рейках, що дозволяє почути 20 невеликих частин з 20 найбільш відомих класичних творів, серед яких роботи Верді, Бетховена, Штрауса, Баха, Вівальді та інші.

Музею також належить рекорд найдовшої у світі іграшкової залізниці. Поїзд проїжджає повз секції, присвячені країнам Європи та США, а на узбіччі можна побачити людей і мініатюрні автомобілі. Є також аеропорт, з якого всі 52 літаки здійснюють близько 250 польотів на добу.

Читайте також: У Великобританії знайшли перстень із загадковою міткою: фото